2020-04-21T01:40:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 21 апреля 2020 года увеличилось до 233 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 21 апреля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Последние новости о коронавирусеПоследние новости о коронавирусеФото: Андрей АБРАМОВ
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 21 апреля 2020 года увеличилось до 233 человек. С начала вспышки заболевания covid-19 по данным портала стопкоронавирус.рф в столице зафиксировано более 26 тысяч инфицированных.

В России число заболевших превысило 47 тысяч человек. С момента выявления первых случаев заражения врачи уже провели свыше 2 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию. Однако в стране наблюдается значительная положительная динамика по лечению болезни - 3 446 человек выздоровели, из них 1 838 - в Москве.

Ранее сайт kp.ru писал, что Правительство упростило ввоз медтоваров, необходимых для борьбы с коронавирусом в российских больницах. Теперь, благодаря этому постановлению, пошлиной не будут облагаться аппараты искусственной вентиляции легких, медицинские маски и защитные костюмы для врачей. Беспошлинным ввоз будет пока до 30 сентября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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