2020-04-19T22:36:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 20 апреля 2020 года возросло до 176 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 20 апреля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Соблюдайте безопасную дистанцию и режим самоизоляцииСоблюдайте безопасную дистанцию и режим самоизоляцииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 20 апреля 2020 года возросло до 176 человек. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксировано уже 24324 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 3570 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 1763 пациентов, за сутки покинули больничные палаты и отправились домой 84 излечившихся.

Напомним, как писал сайт kp.ru, информация об исключительной пользе имбиря и лимона для укрепления иммунитета во время вспышки коронавируса оказалась вымыслом. Но есть и другие способы поддержать свое здоровье. Нутрициолог (специалист по правильному питанию) Михаил Селин помог нам составить список полезных продуктов, а эндокринолог и диетолог Ольга Рождественская рассказала, что еще нужно делать поддержания иммунитета и профилактики коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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