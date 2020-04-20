2020-04-20T23:22:11+03:00
Экономика

Цены на нефть Urals и Brent могут опуститься ниже 10 долларов

Прогнозируется, что стоимость черного золота не достигнет отрицательных отметок, как американское сырье WTI
Юлия КЕКОВА
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Цены на нефть могут упасть еще сильнееЦены на нефть могут упасть еще сильнееФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Цены российской нефти Urals и североморской Brent могут на время уйти ниже $10, но вряд ли станут отрицательными вслед за американской WTI. Об этом заявили в американской компании Fitch.

Ранее сайт kp.ru писал, что стоимость российской нефти Urals достигла отрицательной цены в -2 доллара за баррель.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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