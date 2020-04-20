2020-04-20T22:24:59+03:00
Экономика

Эксперт объяснил падение фьючерсов на нефть WTI до отрицательных значений: Это игра спекулянтов

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин напомнил в эфире Радио "КП", что "эти цифры" никакого отношения в реальной стоимости нефти не имеют
Ася КУЗНЕЦОВА
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Цены на майские фьючерсы марки WTI упали до отрицательного значенияЦены на майские фьючерсы марки WTI упали до отрицательного значенияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил, что означает резкое падение стоимости контрактов на североамериканскую нефть.

- Это не физическая нефть, это просто игра спекулянтов. То есть, если бы там были шарики для пинг-понга – ничего бы не поменялось: надо было бы заплатить доллар, чтобы этот шарик продать, - заявил он в эфире Радио "Комсомольская правда" в беседе с Романом Головановым и Олегом Кашиным.

Он также напомнил, что такой обвал стоимости нефти не имеет отношения к самой нефти и остаётся результатом спекуляций на торгах.

- Просто этот инструмент (фьючерс) оказался в таком историческом моменте. Нефть никогда не стоила на бирже отрицательных величин, физически было, а на бирже нет. Это просто игра спекулянтов и эти цифры никакого отношения к нефти не имеют, - сказал Сергей Пикин.

Напомним, ранее цены на майские фьючерсы марки WTI упали до отрицательного значения в минус 18 долларов.

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Понедельник стал для техасских нефтяников действительно черным. Еще утром цена за баррель нефти марки WTI (основной американский сорт) составляла около 10 долларов. Но почти сразу с начала торгов начался резкий обвал котировок. К вечеру он превратился в лавинообразный. Сначала нефть стоила меньше двух долларов, потом меньше одного, а после девяти вечера по Москве ушла в отрицательную зону (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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