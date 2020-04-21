Коронавирус в Московской области, последние новости на 21 апреля 2020: Люберцы вышли на 1 место по числу заболевших

21 Апр 2020 2020-04-21T02:12:07+03:00

Мы собрали последние новости о COVID-2019 в Московской области на 21 апреля 2020 Фото: Андрей АБРАМОВ

Мы собрали последние новости о COVID-2019 в Московской области на 21 апреля 2020

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В Московской области за сутки коронавирус подтвердили у 578 пациентов. Общее число заболевших с начала эпидемии превысило 5,2 тысяч человек. 179 человек вылечились. 49 случаев с летальным исходом.

Сообщаем, в каких городских округах Московской области больше всего положительных тестов на COVID-2019:

1. Люберцы - 329 (+44 заболевших за сутки)

2. Одинцово - 313 (+25)

3. Красногорск - 266 (+13)

4. Мытищи - 259 (+17)

5. Химки - 219 (+19)

6. Ленинский городской округ - 197 (+25)

7. Королев - 173 (+16)

8. Подольск - 158 (+28)

9. Балашиха - 154 (+17)

10. Пушкино - 152 (+20)

Напомним, с 22 апреля в Московской области вступят в силу новые правила при регистрации цифровых пропусков. В них нужно вносить номера машин (для езды на личном или служебном авто) и электронных карт (при перемещении на общественном транспорте). Еще раз рассказываем, как это сделать. Спойлер: есть возможность оформить пропуск даже с помощью SMS.

Интересная история из города Дзержинский. Там местные жители увидели из окон подростков, гоняющих мяч на площадке. (А они, напомним, на время режима самоизоляции закрыты). Вызвали полицию. Стражи порядка отправили школьников по домам. На первый раз обошлись устным внушением. Площадку затянули лентами.

ИСТОЧНИК KP.RU