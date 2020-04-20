В Подмосковье соседи сдали полиции пацанов, игравших во дворе в футбол

Целую неделю продолжался футбольный турнир в одном из дворов подмосковного города Дзержинск. С утра и до вечера местные пацаны гоняли мяч. А что им ещё делать, в школу-то ходить не надо: карантин. Что до режима самоизоляции, то про него мальчишки, кажется, забыли. Соседи наблюдали за игрой через окна. Но нравилось это не всем. Днем в понедельник, 20 апреля, кто-то из недовольных сдал школьников полиции.

- Ребята играли и в этот момент приехали два наряда. Детей вывели с поля и стали им рассказывать про карантин. Я вышел на улицу, чтобы ребят защитить. Они же ничего плохого не делали. Но помощь не понадобилась. Их не оштрафовали. Обошлось предупреждением, - рассказал "Комсомольской правде" Дмитрий Менеев, житель Дзержинска.

Юных футболистов отправили по домам и предупреди, мол больше никакого спорта. Сидеть дома мальчишкам придётся как минимум до 30 апреля. Напомним, до этой даты в Москве и Подмосковье введён режим всеобщей самоизоляции.

- Футбольное поле затянули защитной лентой. Сейчас никто не играет, - рассказал Дмитрий Менеев, житель Дзержинска.

Напомним, это не первый случай, когда россияне сдают полиции нарушителей режима самоизоляции. Ранее в Подмосковье дед пожаловался на внука, который привёл в дом девушку.

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