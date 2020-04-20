2020-04-20T18:54:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В Подмосковье соседи сдали полиции пацанов, игравших во дворе в футбол

Подростки отделались предупреждением, а футбольное поле закрыли [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
В Подмосковье соседи сдали полиции пацанов, игравших во дворе в футболВ Подмосковье соседи сдали полиции пацанов, игравших во дворе в футболФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Целую неделю продолжался футбольный турнир в одном из дворов подмосковного города Дзержинск. С утра и до вечера местные пацаны гоняли мяч. А что им ещё делать, в школу-то ходить не надо: карантин. Что до режима самоизоляции, то про него мальчишки, кажется, забыли. Соседи наблюдали за игрой через окна. Но нравилось это не всем. Днем в понедельник, 20 апреля, кто-то из недовольных сдал школьников полиции.

- Ребята играли и в этот момент приехали два наряда. Детей вывели с поля и стали им рассказывать про карантин. Я вышел на улицу, чтобы ребят защитить. Они же ничего плохого не делали. Но помощь не понадобилась. Их не оштрафовали. Обошлось предупреждением, - рассказал "Комсомольской правде" Дмитрий Менеев, житель Дзержинска.

Юных футболистов отправили по домам и предупреди, мол больше никакого спорта. Сидеть дома мальчишкам придётся как минимум до 30 апреля. Напомним, до этой даты в Москве и Подмосковье введён режим всеобщей самоизоляции.

- Футбольное поле затянули защитной лентой. Сейчас никто не играет, - рассказал Дмитрий Менеев, житель Дзержинска.

Напомним, это не первый случай, когда россияне сдают полиции нарушителей режима самоизоляции. Ранее в Подмосковье дед пожаловался на внука, который привёл в дом девушку.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Новые правила пропускного режима в Москве: За нарушителями будут следить уличные камеры, а проезд на метро - только по электронным картам

Ограничения, введенные 13 апреля, Сергей Собянин продлил до 1 мая (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 20 апреля 2020: Бразилия отменяет самоизоляцию с ближайшей недели, США выделяет бизнесу ещё $250 млрд помощи
Пандемия идёт на спад почти по всему земному шару. Собрали последние новости о распространении коронавируса в Европе и мире на 20 апреля 2020 года
Дарья Асламова – о дочке, которая помогает лечить больных коронавирусом: Первое боевое крещение моей Сони
Наш военкор Дарья Асламова продолжает рассказывать, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
Новости 24
В Сети появилось видео сближения российского Су-35 с американским самолётом над Средиземным морем
Путин созвонился с Мадуро
В Москве спасли енота, застрявшего в сантехническом шкафу
27% россиян в марте запаслись продуктами из-за коронавируса
Вирусолог объяснил, чем отличаются бессимптомные носители COVID-19
Какие домашние животные чаще болеют коронавирусом, раскрыл Россельхознадзор
Путин сообщил о заключённом США контрактом на поставку деталей для аппаратов ИВЛ
В ассоциации туроператоров рассказали, когда можно планировать отпуск в 2020 году
В России более 700 больных коронавирусом в тяжёлом состоянии
В трубопроводе Парижа обнаружен коронавирус
Facebook разработал карту с данными о количестве пациентов в США с симптомами коронавируса
Экономист: То, что американская нефть дешевеет, для нас хорошо
Российские туристы поселились в пещере в Таиланде
Умер Джин Дейч, один из создателей "Тома и Джерри", "Хоббита" и "Морячка Попая"
Эпидемиолог рассказал Путину, почему можно открыть детсады и школы во время коронавируса
Названы симптомы, при которых обязательно нужно вызвать скорую
Российские легкоатлеты полгода не получали призовые за ЧМ из-за задержки вердикта по пробам
Ленинградская область ввела региональные пособия для потерявших работу из-за коронавируса
Росгвардия получит 1,3 млрд рублей на аппараты ИВЛ
Академик рассказал Путину, как коронавирус обманывает иммунитет
Курс доллара на 21 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Курс евро на 21 апреля: официальные данные ЦБ РФ
Малеев: По заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения Россия находится на 64 месте в мире
Собянин про карантинные меры в Москве: за неделю-полторы будет понятно, куда дальше двигаться