2020-04-21T02:25:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 21 апреля 2020 превысило 26 тысяч человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 21 апреля 2020 года
Андрей АБРАМОВ
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Фото: Сергей Бобылев/ТАССФото: Сергей Бобылев/ТАСС
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По состоянию на утро 21 апреля число заболевших коронавирусом в Москве равняется 26 350 человек. Такие данные приведены на официальном сайте столичной мэрии. Туда их передает оперативных штаб по противодействию COVID-2019.

В общую статистику заболевших также входят уже выздоровевшие пациенты. По данным оперштаба, их 1838 человек. Статистику дополняют и смертельные случаи - 204 летальных исхода.

Напомним, что 21 апреля - последний день, когда следует озаботиться обновлением цифрового пропуска всем, кто ездит на работу на личном авто и общественном транспорте. К своему личному коду нужно привязать карту «Тройка», «Стрелка» или указать номер своего авто. Сделать это можно на сайте мэрии.

На следующий день начинает работу автоматическая система фиксации нарушителей режима самоизоляции. Дорожные камеры будут сканировать все номера и пробивать их по базе зарегистрировавшихся и затем в случае нарушения присылать штраф - 5000 рублей. Пользователями общественного транспорта очевидно проконтролируют валидаторы на поручнях и в метро.

В Москве продолжает действовать минимум до 30 апреля режим полной самоизоляции. Выйти из квартиры можно только по веской причины. К ним относятся поход в магазин, аптеку, больницу, поездка на работу или прогулка с питомцем не далее чем в 100 метрах от дома. Нарушителям полагается штраф от 4000 до 5000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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