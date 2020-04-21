Вооруженный ножом мужчина захватил заложников на юго-западе Японии

21 Апр 2020 2020-04-21T05:59:18+03:00

О пострадавших и погибших пока не сообщается

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В городе Фукуока на юго-западе в Японии вооруженный ножом мужчина захватил заложников в кафе, где подают люда из угря.

Нападение он организовал на самых беззащитных посетителей заведения - двух маленьких девочек. Сотрудники японской полиции уже прибыли на место и оцепили район. Предположительно, 30-летний мужчина является бывшим сотрудником заведения, сообщил во вторник телеканал NHK.

Уточняется, что юные заложницы находятся в кафе около двух часов. В настоящее время злоумышленник заперся в ресторане, пока о пострадавших не сообщается. Местные полицейские продолжают вести переговоры.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Канаде мужчина в форме полицейского расстрелял 16 человек в небольшом городе под названием Портапик (провинции Новая Шотландия). Стрелком оказался 51-летний дантист Габриэль Вортман. Также сообщается, что для правдоподобности он даже разрисовал свой автомобиль в соответствии с раскраской машин правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU