Число жертв стрельбы в Канаде возросло до 16 человек

20 Апр 2020 2020-04-20T05:45:41+03:00

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Число жертв стрельбы в небольшом канадском городе Портапик провинции Новая Шотландия возросло до 16 человек, передает Рейтер со ссылкой на заявление городской полиции. Ранее сообщалось о 13 погибших.

По имеющейся на текущей момент информации, стрелком является 51-летний дантист Габриэль Вортман, который был одет в форму полицейского. Он также нанес на свою машину элементы раскраски, свойственной автомобилям правоохранительных органов.

Вортман расстрелял несколько человек в разных частях Новой Шотландии. Полиции пока известно о 16 жертвах преступника, но возможно, что их может оказаться больше. Среди жертв бойни числится в том числе и сотрудник Канадской королевской конной полиции.

На данный момент власти не считают преступление Вортмана террористическим актом. У них также нет версий относительно возможных мотивов убийцы.

Этот расстрел стал одним из самых крупных в истории Канады. Последним таким громким случаем стало убийство 15 человек в Монреале в 1989 году. В целом массовые расстрелы в стране явление гораздо более редкое, чем в соседних США, что многие связывают с более жестким законодательством в сфере оборота оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU