2020-04-21T06:31:10+03:00
В мире

Запуск ракеты Falcon-9 с 60 спутниками Starlink состоится 22 апреля

Пуск космического судна перенесли из-за более благоприятных погодных условий
Юлия КЕКОВА
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Илон Маск - основатель SpaceXИлон Маск - основатель SpaceXФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американская компания SpaceX сообщила о переносе запуска ракеты-носителя Falcon 9 с седьмой по счету группировкой 60 микроспутников Starlink с 23 на 22 апреля.

Решение сдвинуть сроки на было принято из-за метеоусловий. В среду они будут более благоприятны, чем в четверг.

- Миссия Starlink на ракете Falcon 9 намечена на среду, 22 апреля, в 15:37 по времени Восточного побережья США (22:37 мск), - уточнила компания в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, пуск должен произойти с мыса Канаверал, штат Флорида.

Сеть спутников Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете. Предполагается, что они смогут развернуть на околоземной орбите большое число малых аппаратов, то есть чей вес не превышает 500 кг. Благодаря запуску ракеты система связи, включая труднодоступные и малонаселенные районы, сможет обеспечивать широкополосный доступ в Сеть на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

ИСТОЧНИК KP.RU

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