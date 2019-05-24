2019-05-24T10:25:25+03:00
Наука

SpaceX успешно доставила в космос 60 спутников проекта Starlink

Компания пообещала информировать о передвижении спутников к заданной орбите
Марина ВЕНЦОВА
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SpaceX сообщила об успешном выводе в космос 60 спутников Starlink. Фото: соцсетиSpaceX сообщила об успешном выводе в космос 60 спутников Starlink. Фото: соцсети
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Компания SpaceX в четверг, 24 мая, осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками проекта Starlink.

"Успешный вывод 60 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении SpaceX в «Твиттере». Как сообщил основатель SpaceX Илон Маск, все космические аппараты находятся онлайн.

Ракета Falcon 9 доставила на орбиту груз общей массой 18,5 тонны.

Программы глобального широкополосного интернета Starlink должна состоять из почти 4 тыс. 500 спутников, которые будут двигаться на высоте 1100-1300 километров. Еще 7 тыс. 500 аппаратов выведут на орбиту высотой не более 346 километров. Такое количество космических объектов позволит выходить во всемирную паутину из самых удаленных точек планеты.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в США 12 апреля с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon Heavy с саудовским спутником связи Arabsat 6A на борту.

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX.

ИСТОЧНИК KP.RU

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