В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ из-за пандемии коронавируса
В Госдуме предложили оставить прошлогодний уровень индексации тарифов ЖКХ. Инициатива принадлежит депутату Госдумы Ивану Сухареву.
Эта мера необходима для поддержки россиян в кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Индексация тарифов происходит один раз в год, а не дважды, как раньше. Тарифы меняют в середине лета, с 1 июля. Запланированный показатель на второе полугодие 2020 года - повышение на 4 процента. Но в связи с пандемией предложено оставить тот уровень индексации, что применялся в 2019 году - 2,4 процента.
- В некоторых регионах страны плата за услуги ЖКХ вырастет в два и более раза. Прошу вас рассмотреть возможность оставить индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 2019 года,- сказано в его обращении, адресованном вице-премьеру Марату Хуснуллину. Текст документа публикует RT.
Этот показатель - максимальный уровень индексации. Регионы имеют право устанавливать свои тарифы, но индексация не может быть выше установленной правительством.
ИСТОЧНИК KP.RU