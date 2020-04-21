В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ из-за пандемии коронавируса

21 Апр 2020 2020-04-21T07:12:35+03:00

Тарифы растут раз в год - с 1 июля Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2019 году тарифы выросли в среднем на 2,4 процента

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В Госдуме предложили оставить прошлогодний уровень индексации тарифов ЖКХ. Инициатива принадлежит депутату Госдумы Ивану Сухареву.

Эта мера необходима для поддержки россиян в кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Индексация тарифов происходит один раз в год, а не дважды, как раньше. Тарифы меняют в середине лета, с 1 июля. Запланированный показатель на второе полугодие 2020 года - повышение на 4 процента. Но в связи с пандемией предложено оставить тот уровень индексации, что применялся в 2019 году - 2,4 процента.

- В некоторых регионах страны плата за услуги ЖКХ вырастет в два и более раза. Прошу вас рассмотреть возможность оставить индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 2019 года,- сказано в его обращении, адресованном вице-премьеру Марату Хуснуллину. Текст документа публикует RT.

Этот показатель - максимальный уровень индексации. Регионы имеют право устанавливать свои тарифы, но индексация не может быть выше установленной правительством.

ИСТОЧНИК KP.RU