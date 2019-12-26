2019-12-26T06:55:45+03:00
Экономика

Тарифы ЖКХ в новом году вырастут на 4%

Плата за коммунальные услуги повысится летом, 1 июля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%В среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%Фото: Олег УКЛАДОВ
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В следующем году россиянам придется платить за «коммуналку» немного больше, чем сейчас: повысятся тарифы ЖКХ. В среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на четыре процента.

Цены повысятся 1 июля 2020 года, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить один раз в год, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В ведомстве заверили издание, что коммунальные услуги больше не будут дорожать два раза в год, как прежде.

Специалисты сетуют, что во многих регионах страны не всегда получается решать проблемы с устаревшими коммуникациями за счет повышения тарифов ЖКХ.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что правительство утвердило максимальные индексы роста стоимости услуг ЖКХ в 2020 году. самое большое повышение тарифов за ЖКХ среди регионов России ожидает жителей Северного Кавказа (от 6,5% до 5,4%), меньше всего же услуги коммунальщиков подорожают в Ненецком автономном округе — на 2,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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