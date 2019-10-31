Тарифы ЖКХ в 2020 году больше всего вырастут в Чечне, меньше всего – в Ненецком автономном округе

СЕГОДНЯ 05:30 2019-10-31T05:57:49+03:00

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С середины лета следующего года повысится оплата за жилищно-коммунальные услуги. Как следует из опубликованного на сайте кабмина распоряжения правительства, наибольшее повышение тарифов за ЖКХ среди регионов России ожидает жителей Чечни — им придется платить больше на 6,5 процента, а также Бурятии, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии (от пяти до 5,4%). Меньше всего же услуги коммунальщиков подорожают в Ненецком автономном округе — 2,4%.

Напомним, как писал сайт kp.ru, правительство утвердило максимальные индексы роста тарифов ЖКХ в 2020 году. В первом полугодии «коммуналка» дорожать не будет, а с 1 июля цены повысятся.

В частности, в Москве стоимость услуг ЖКХ повысится не более чем на пять процентов, в Подмосковье — на 4,1%, а в Санкт-Петербурге следует ожидать роста не более чем на 3,8%.

В остальных регионах страны тарифы вырастут на 3,6 – 4,9%.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU