Эксперты спрогнозировали, насколько уменьшатся доходы россиян по итогам 2020 года

21 Апр 2020 2020-04-21T08:33:27+03:00

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Эксперты рейтингового агентства АКРА разработали три варианта развития экономической ситуации в России: базовый, оптимистичный и пессимистичный. В каждом отражено, как изменятся доходы россиян, курс доллара, инфляция и объем ВВП страны.

Общая для всех трех сценариев предпосылка — нерешенность проблемы с распространением коронавируса как минимум до конца года.

Базовый сценарий предполагает отмену значительной части ограничений после третьего месяца карантина. Если же вирус будет вспыхивать сезонно, то не исключено, что ограничительные меры будут вводиться и дальше. Поездки за рубеж могут быть частично ограничены.

Согласно данному раскладу, доходы россиян по итогам 2020 года упадут на 6,4%, безработица увеличится на 2,1 п.п. — до 6,7%, цены вырастут на 5,2%. Темп ВВП снизится на 4,5%, а курс доллара будет на отметке в 75,9 рублей. В таком случае в государственной казне образуется дефицит в 5,6 трлн рублей.

В пессимистичном варианте карантин будет ужесточен, а вакцину удастся создать только через два года. Не исключено, что власти решатся на как «деньги с вертолета». Но даже это не поможет поддержать экономику на прежнем уровне: доходы россиян сократятся на 9,9%, безработица увеличится до 8,9%, цены подскочат на 7,7%. ВВП сократится на 7,5%, а дефицит бюджета на 8,5 трлн рублей. Прогнозируемый курс доллара 86,2 рубля.

Оптимистичный вариант предполагает, что все ограничения снимут к лету. Но проведенные в изоляции месяцы тоже отразятся на всех макроэкономических показателях. Доходы россиян сократятся незначительно – на 1,3%, а прирост безработицы составит 0,2 п.п.Инфляцию удастся сдержать на уровне 3,9%, а ВВП уменьшится на 0,8%. При таком раскладе дефицит бюджета составит 2,5 трлн рублей, а доллар будет продаваться по 72,1 руб.

Уже к 2021 году показатели начнут расти и доходы прибавят 1,6%, безработица вернется к докризисным временам., а доллар упадет до 66 рублей. Дефицит бюджета сократится до 1 триллиона рублей, пишет газета «Известия».

Что касается целесообразности покупки валюты в надежде заработать, то это рискованная операция.

- За счет наметившегося разгона внутренней инфляции (за счет ослабления курса рубля, повышения НДС в прошлом году, ускорения инфляции в КНР) пока риски сохраняются. Допускаются вложения в финансовые инструменты, которые могут реально защитить денежные средства граждан от ускоряющейся инфляции, за исключением недвижимости,- цитирует "Утро.ру" председателя правления Банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч.

ИСТОЧНИК KP.RU