2020-04-21T12:03:00+03:00
Общество

Российские фармкомпании готовы отказаться от выпуска парацетомола и димедрола

Из-за подорожания импорта и снижения курса рубля им стало невыгодно производить некоторые жизненно-важные лекарства
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Фармкомпании в России готовы отказаться от выпуска жизненно-важных лекарств из-за убыточности производства. Причиной стало падение курса рубля и одновременно подорожание импортных товаров, необходимых для работы, об этом сообщает "Коммерсант".

Под обращением в Минпромторг подписи поставили руководители компаний "Дальхимфарм", "Озон фармацевтика", "Биосинтез" и "Фармстандарт".

Часть производителей уже прекратили производство лекарств, которые производить оказалось дороже, чем продавать. Например, субстанции ибупрофен, из которой изготавливают одноименное лекарство и препараты с другим названием, но тем же действующим веществом, закупают из других стран. За килограмм субстанции раньше платили 22,3 доллара. Теперь за тот же объем просят 28 долларов. Субстанция парацетамола подорожала с 4,7 долларов до 5,8 долларов.

- Максимально допустимая цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 грамм выпускаемого «Биосинтезом»,— 10,1 рублей. При этом себестоимость производства находится на уровне 16,46 рублей,- сказано в письме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минюсте предложили отказаться от повышения штрафов в новом КоАП РФ
Верховный суд провел первое в России онлайн-заседание
Ученые: «дети из пробирки» чаще склонны к лишнему весу
Лавров ответил на возможный выход США из Договора по открытому небу
Производители попросили отменить скидки на продукты
Эксперты рассказали, подешевеет ли бензин для простых водителей
Российские фармкомпании готовы отказаться от выпуска парацетомола и димедрола
Треть россиян на изоляции стали реже курить
Эксперты рассказали, ждать ли беби-бума после отмены карантина
Покупателям магазинов разрешено брать развесные товары без перчаток
Российские ученые к 31 мая заевршат доклинические испытания вакцины от коронавируса
Почти у половины зараженных коронавирусом в России болезнь никак не проявляется