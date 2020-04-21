Российские фармкомпании готовы отказаться от выпуска парацетомола и димедрола

21 Апр 2020 2020-04-21T12:03:00+03:00

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Фармкомпании в России готовы отказаться от выпуска жизненно-важных лекарств из-за убыточности производства. Причиной стало падение курса рубля и одновременно подорожание импортных товаров, необходимых для работы, об этом сообщает "Коммерсант".

Под обращением в Минпромторг подписи поставили руководители компаний "Дальхимфарм", "Озон фармацевтика", "Биосинтез" и "Фармстандарт".

Часть производителей уже прекратили производство лекарств, которые производить оказалось дороже, чем продавать. Например, субстанции ибупрофен, из которой изготавливают одноименное лекарство и препараты с другим названием, но тем же действующим веществом, закупают из других стран. За килограмм субстанции раньше платили 22,3 доллара. Теперь за тот же объем просят 28 долларов. Субстанция парацетамола подорожала с 4,7 долларов до 5,8 долларов.

- Максимально допустимая цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 грамм выпускаемого «Биосинтезом»,— 10,1 рублей. При этом себестоимость производства находится на уровне 16,46 рублей,- сказано в письме.

ИСТОЧНИК KP.RU