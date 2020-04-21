2020-04-21T12:30:43+03:00
Общество

В Минюсте предложили отказаться от повышения штрафов в новом КоАП РФ

Планировалось, что в кодекс внесут изменения в 2020 году
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Повышения штрафов в новом КоАП в 2020 году возможно не будет. С предложением отказаться от запланированных изменений выступили в Минюсте.

Поправки в Кодекс существовали пока в виде проектов. Планировалось, что изменения вступят в силу в 2020 или в начале 2021 года.

В КоАП хотели внести новые пункты и расширить уже существующие. Например, увеличить штрафы за нарушения ПДД водителями: за превышение скорости на 20-40 км/ч штраф составлял бы уже не 500 рублей, а 3 тысячи; если водитель превысил скорость на 40-60 км/ч, то должен был бы заплатить не 1-1,5 тысячи рублей, а 4 тысячи (максимальный размер штрафа).

- Во избежание роста административной нагрузки на граждан и бизнес Минюстом России при подготовке проекта нового КоАП предложено не повышать административные штрафы и сохранить их размеры в пределах, установленных действующим КоАП,- сказано в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти рассказали, какие документы нужны пешеходам в Москве
В Госдуме прокомментировали возможность переноса майских праздников на лето
Минкомсвязь не видит необходимости в сохранении цифровых пропусков после пандемии
В Кремле отреагировали на виртуальные акции протеста
Кремль призвал не придавать апокалиптическую окраску падению цен на фьючерсы WTI
Девушка сломала обе лодыжки, пытаясь повторить танец для TikTok-челленджа
Песков ответил на вопрос о прекращении режима самоизоляции
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 20 долларов
В Минюсте предложили отказаться от повышения штрафов в новом КоАП РФ
Верховный суд провел первое в России онлайн-заседание
Ученые: «дети из пробирки» чаще склонны к лишнему весу
Лавров ответил на возможный выход США из Договора по открытому небу
Производители продуктов попросили отменить скидки в магазинах
Эксперты рассказали, подешевеет ли бензин для простых водителей
Российские фармкомпании готовы отказаться от выпуска парацетомола и димедрола
Треть россиян на изоляции стали реже курить
Эксперты рассказали, ждать ли беби-бума после отмены карантина
Покупателям магазинов разрешено брать развесные товары без перчаток
Российские ученые к 31 мая заевршат доклинические испытания вакцины от коронавируса
Почти у половины зараженных коронавирусом в России болезнь никак не проявляется