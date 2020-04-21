В Минюсте предложили отказаться от повышения штрафов в новом КоАП РФ

21 Апр 2020 2020-04-21T12:30:43+03:00

Планировалось, что в кодекс внесут изменения в 2020 году

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Повышения штрафов в новом КоАП в 2020 году возможно не будет. С предложением отказаться от запланированных изменений выступили в Минюсте.

Поправки в Кодекс существовали пока в виде проектов. Планировалось, что изменения вступят в силу в 2020 или в начале 2021 года.

В КоАП хотели внести новые пункты и расширить уже существующие. Например, увеличить штрафы за нарушения ПДД водителями: за превышение скорости на 20-40 км/ч штраф составлял бы уже не 500 рублей, а 3 тысячи; если водитель превысил скорость на 40-60 км/ч, то должен был бы заплатить не 1-1,5 тысячи рублей, а 4 тысячи (максимальный размер штрафа).

- Во избежание роста административной нагрузки на граждан и бизнес Минюстом России при подготовке проекта нового КоАП предложено не повышать административные штрафы и сохранить их размеры в пределах, установленных действующим КоАП,- сказано в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU