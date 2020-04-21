Путин допустил, что резерв коек в больницах может не понадобится, но его нужно иметь

21 Апр 2020 2020-04-21T15:07:26+03:00

На совещании 20 апреля президент поручил во всех регионах создать дополнительные места в больницах для пациентов с коронавирусом

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Президент Владимир Путин прокомментировал свое вчерашнее поручение о создании во всех регионах дополнительных больничных мест для пациентов с коронавирусом. Дооснащение должно начаться в конце этой-начале следующей недели. Губернаторы должны подготовиться к росту числа пациентов.

- Мы понимаем, что этого [резервов койко-мест и оборудования] может не потребоваться, дай бог, что не потребуется, но в наличии это должно быть,- приводит слова президента ТАСС.

Президент подтвердил готовность властей к любому развитию ситуации с коронаврусом. На каждый из этих сценариев есть четкий план действия.

В регионах ситуация пока выглядит стабильно на фоне Москвы. Но, как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, регионы отстают от столицы на 2-3 недели по распространению заблевания. Губернаторам поручили заняться уже сейчас предотвращением массового распространения вируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773832" frameborder="0"></iframe> Новая инфекционная больница в Новой Москве готова принять первых пациентов.О завершении строительства журналистам в пятницу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

ИСТОЧНИК KP.RU