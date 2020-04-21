Путин допустил, что резерв коек в больницах может не понадобится, но его нужно иметь
Президент Владимир Путин прокомментировал свое вчерашнее поручение о создании во всех регионах дополнительных больничных мест для пациентов с коронавирусом. Дооснащение должно начаться в конце этой-начале следующей недели. Губернаторы должны подготовиться к росту числа пациентов.
- Мы понимаем, что этого [резервов койко-мест и оборудования] может не потребоваться, дай бог, что не потребуется, но в наличии это должно быть,- приводит слова президента ТАСС.
Президент подтвердил готовность властей к любому развитию ситуации с коронаврусом. На каждый из этих сценариев есть четкий план действия.
В регионах ситуация пока выглядит стабильно на фоне Москвы. Но, как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, регионы отстают от столицы на 2-3 недели по распространению заблевания. Губернаторам поручили заняться уже сейчас предотвращением массового распространения вируса.
Новая инфекционная больница в Новой Москве готова принять первых пациентов.О завершении строительства журналистам в пятницу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
ИСТОЧНИК KP.RU