Путин сказал, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди
Президент на совещании по эпидемиологической обстановке в России 20 апреля заявил, что пик пандемии коронавируса в России еще не пройден. Властям удается замедлить распространение заболевания, но при этом необходимо будет сделать все, чтобы "сгладить прохождение" этого пика.
- Ситуация остается сложной, число граждан, заразившихся коронавирусом растет. Это процесс за счет профилактических мер удалось притормозить. Но все же инфекция зафиксирована уже во всех 85 субъектах РФ,- сказал президент.
Он поручил увеличить количество койкомест в больницах для пациентов с коронавирусом. Это касается всех регионов. Развернут дополнительный фонд в конце этой-начале следующей недели.
Власти готовы к любому сценарию развития событий и на каждый из них есть готовый план дейстивий. Но важно, подчеркнул Владимир Путин, защитить врачей, тех, кто стоит на передовой.
Путин: Распространение коронавируса в России продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU