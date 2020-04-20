Путин сказал, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди

20 Апр 2020 2020-04-20T14:19:12+03:00

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Президент на совещании по эпидемиологической обстановке в России 20 апреля заявил, что пик пандемии коронавируса в России еще не пройден. Властям удается замедлить распространение заболевания, но при этом необходимо будет сделать все, чтобы "сгладить прохождение" этого пика.

- Ситуация остается сложной, число граждан, заразившихся коронавирусом растет. Это процесс за счет профилактических мер удалось притормозить. Но все же инфекция зафиксирована уже во всех 85 субъектах РФ,- сказал президент.

Он поручил увеличить количество койкомест в больницах для пациентов с коронавирусом. Это касается всех регионов. Развернут дополнительный фонд в конце этой-начале следующей недели.

Власти готовы к любому сценарию развития событий и на каждый из них есть готовый план дейстивий. Но важно, подчеркнул Владимир Путин, защитить врачей, тех, кто стоит на передовой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/774277" frameborder="0"></iframe> Путин: Распространение коронавируса в России продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU