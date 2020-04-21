Прима Большого театра посоветовала, как сохранить фигуру во время самоизоляции

21 Апр 2020 2020-04-21T15:09:04+03:00

Светлана Захарова рассказала, как сохраняет фигуру во время самоизоляции. Фото: пресс-служба Большого театра

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Прима-балерина Большого театра и этуаль театра Ла Скала Светлана Захарова посоветовала, как сохранить фигуру во время изоляции. Суметь сохранить форму без должны физических нагрузок крайне проблематично. На помощь приходят специальные упражнения. Балерина тренируется каждый день, занятия занимают не менее двух часов.

- Делаю растяжки, гимнастику на полу. Мышцы качаю, пресс, спина. Потом я становлюсь к балетному станку, который есть у меня дома. Но это не совсем продуктивная поддержка формы. Не то, что в театре, — рассказала «Ридусу» Светлана Захарова.

Прима прогнозирует: чтобы вернуться в отличную форму потребуется 3−4 недели интенсивных тренировок. За это она не волнуется, многолетний опыт и дисциплина позволят достичь поставленной цели. Важно также контролировать объем съеденной пищи.

- Нет никогда полноценного обеда и ужина. Завтрак небольшой и один раз в день полноценный прием пищи. Когда меньше физическая нагрузка, необходимо строже ограничивать себя в еде, — подчеркнула балерина.

Что касается возвращения к «нормальной» жизни, то многие премьеры Большого театра, по ее мнению, будут под угрозой срыва.

-Я думаю, зритель будет не готов психологически переступить этот барьер, чтобы опять спокойно находиться при большом скоплении людей, — отметила Светлана Захарова.

Ранее известные спортсмены показали, как не расставаться со спорт в режиме самоизоляции. Тренироваться с известными спортсменами может каждый желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU