Курс евро на 22 апреля: официальные данные ЦБ РФ

21 Апр 2020 2020-04-21T15:20:01+03:00

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Центральный банк опубликовал официальный курс валют на 22 апреля 2020 года. Согласно представленным данным ЦБ европейская валюта подорожала на 1,51 рубля и достигла отметки в 82,62 рубля.

Доллар прибавил в цене на 1,59 рубля, подорожав до 76,26 рубля.

Напомним, в ходе торгов на Московской бирже утром, 21 апреля, евро подорожал на 0,47 процента до отметки в 82,37 рубля, американская валюта подорожала на 32 копейки и ее стоимость составила в 75,87 рубля.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин предположил, что по итогам второго квартала текущего года российская экономика покажет отрицательную динамику на фоне пандемии коронавирусной инфекции, но при этом, по его словам, у России есть «все возможности» для быстрого восстановления, однако властям необходимо своевременно реагировать на все вызовы.

ИСТОЧНИК KP.RU