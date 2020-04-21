21 Апр 2020 2020-04-21T18:18:15+03:00

У девяти курсантов Военного университета в Москве обнаружен коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Минобороны опровергли информацию о массовом заболевании в вузе

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У девяти курсантов Военного университета в Москве обнаружен коронавирус. Об этом сообщили в Минобороны России и отметили, что информация о массовом заболевании в вузе не соответствует действительности.

«В ходе превентивного тестирования пробы девяти курсантов университета дали положительный результат. Инфицированные военнослужащие были немедленно изолированы в лечебное учреждение Минобороны России», - сообщили в ведомстве.

В Министерстве утонили, что за контактировавшими с зараженными установлено медицинское наблюдение, а инфицированные чувствуют себя нормально и без симптоматических проявлений.

Сейчас Минобороны готовит обращение в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности авторов фейка о массовом заболевании в вузе.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в Москве на 21 апреля 2020 превысило 26 тысяч человек. Выздоровели уже 1 838 пациента, а жертвами инфекции стали 204 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU