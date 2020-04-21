2020-04-21T20:56:33+03:00
Экономика

Экономист рассказала, будет ли доллар стоить дороже 80 рублей

Эксперт сообщила, что будет с российской валютой на фоне новостей об отрицательных ценах на нефть
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Экономист рассказала, будет ли доллар стоить дороже 80 рублейЭкономист рассказала, будет ли доллар стоить дороже 80 рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова рассказала, будет ли доллар стоить дороже 80 рублей на фоне новостей об отрицательных ценах на нефть.

«На фоне новостей об отрицательных ценах и переполненных хранилищах рубль держится неплохо. И хотя дальнейший потенциал ослабления есть, курс вряд ли уйдет за отметку в 80 рублей за доллар», - считает эксперт.

В то же время, как писал сайт kp.ru, Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер», отметил, что рубль «логично» отреагировал на слабость нефти своим отступлением против основных валют, тем не менее рубль пока далек от своих весенних минимумов.

Напомним, 21 апреля стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 19 долларов за баррель, что является минимум с 2002 года. За день до этого майские фьючерсы сорта WTI ушли в минус и произошел исторический обвал цен - стоимость американской нефти впервые стала отрицательной – «минус 37 долларов», 21 апреля их цена составила 5,09 долларов за баррель.

В ходе торгов на Московской фондовой биржи во вторник, 21 апреля, американская валюта выросла на 1,78 рубля до отметки 77,33 рубля, европейская валюта прибавила в цене 2,1 рубля и подорожали до 84,09 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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