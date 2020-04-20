«Минус 37 долларов»: Стоимость американской нефти впервые в истории стала отрицательной

Понедельник стал для техасских нефтяников действительно черным. Еще утром цена за баррель нефти марки WTI (основной американский сорт) составляла около 10 долларов. Но почти сразу с начала торгов начался резкий обвал котировок. К вечеру он превратился в лавинообразный. Сначала нефть стоила меньше двух долларов, потом меньше одного, а после девяти вечера по Москве ушла в отрицательную зону.

Как объясняют эксперты, всему виной технические биржевые моменты. Вторник - срок экспирации (завершения - ред.) по майскому фьючерсному контракту на нефть. То есть, все, кто не продаст эти ценные бумаги до завтрашнего дня, вынужден будет покупать физическую нефть по той цене, по которой она продается сейчас. А ее просто негде хранить.

- Если ты как инвестор купил фьючерс и не сможешь его продать сегодня, то завтра придется исполнять контракт на покупку нефти. Нефть нужно будет забрать с завода и куда-то отвезти, - объясняет Андрей Паранич, директор Национальной лиги финансовых советников. - Цена так резко падает, потому что много желающих закрыть контракты на покупку, но на рынке нет встречного интереса, даже по такой цене.

Другими словами, желающих продать контракты полно, а тех, кто хочет купить нефть, катастрофически мало. Даже несмотря на то, что она стоит очень дешево. И даже несмотря на то, что при отрицательной стоимости за ее вывоз даже будут доплачивать.

По словам эксперта, обычно к сроку экспирации изменение стоимости фьючерсов минимальное. Потому что уже понятно, по какой цене будет исполнен контракт. А нынешняя ситуация - экстраординарная. Такого эксперты не припомнят.

- В прошлом бывало и наоборот. Например, когда неожиданно возникал дефицит какого-либо биржевого товара. В этом случае, если продавцы понимают, что не могут найти какой-либо товар и исполнить контракт перед покупателем, то происходит резкий взлет цены, - говорит Андрей Паранич.

Тем не менее падение стоимости в понедельник не говорит о том, что нефть упала до нуля и теперь она никому больше не нужна. К примеру, контракты на поставку нефти в летние месяцы торгуются на уровне 20 - 25 долларов за баррель, а осенние фьючерсы - около 30 долларов. То есть именно эту цену закладывают в свои прогнозы и продавцы, и покупатели.

МНЕНИЕ

Эксперт объяснил падение фьючерсов на нефть WTI до отрицательных значений: Это игра спекулянтов

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил, что означает резкое падение стоимости контрактов на североамериканскую нефть (подробности)