21 Апр 2020 2020-04-21T21:17:57+03:00

Стоимость нефти Brent опустилась ниже 18 долларов за баррель впервые с января 2002 Фото: REUTERS

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Во вторник, 21 апреля, цена эталонной североморской нефтяной смеси марки Brent на бирже ICE в Лондоне упала почти на 30% и опустилась до отметки 17,92 долларов за баррель, что является минимум с 14 декабря 2001.

Тем временем на Нью-йоркской товарной бирже фьючерсы на июнь сырья марки WTI потеряли в цене 68,2% и опустилась до отметки 6,5 долларов за баррель.

Напомним, днем ранее майские фьючерсы сорта WTI ушли в минус и произошел исторический обвал цен на ранке сырья. Стоимость американской нефти впервые стала отрицательной, опустившись до «минус 37 долларов», по состоянию на 21 апреля их цена составила 5,09 долларов за баррель.

На фоне новостей об отрицательных ценах на нефть ходе торгов на Московской фондовой биржи во вторник, 21 апреля, американская валюта выросла на 1,78 рубля до отметки 77,33 рубля, европейская валюта прибавила в цене 2,1 рубля и подорожали до 84,09 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU