2020-04-21T21:17:57+03:00
Экономика

Стоимость нефти Brent опустилась ниже 18 долларов за баррель впервые с января 2002

Сырье марки WTI потеряло в цене более 68%
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Стоимость нефти Brent опустилась ниже 18 долларов за баррель впервые с января 2002Стоимость нефти Brent опустилась ниже 18 долларов за баррель впервые с января 2002Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник, 21 апреля, цена эталонной североморской нефтяной смеси марки Brent на бирже ICE в Лондоне упала почти на 30% и опустилась до отметки 17,92 долларов за баррель, что является минимум с 14 декабря 2001.

Тем временем на Нью-йоркской товарной бирже фьючерсы на июнь сырья марки WTI потеряли в цене 68,2% и опустилась до отметки 6,5 долларов за баррель.

Напомним, днем ранее майские фьючерсы сорта WTI ушли в минус и произошел исторический обвал цен на ранке сырья. Стоимость американской нефти впервые стала отрицательной, опустившись до «минус 37 долларов», по состоянию на 21 апреля их цена составила 5,09 долларов за баррель.

На фоне новостей об отрицательных ценах на нефть ходе торгов на Московской фондовой биржи во вторник, 21 апреля, американская валюта выросла на 1,78 рубля до отметки 77,33 рубля, европейская валюта прибавила в цене 2,1 рубля и подорожали до 84,09 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стоимость нефти Brent опустилась ниже 18 долларов за баррель впервые с января 2002
Экономист рассказала, будет ли доллар стоить дороже 80 рублей
Минэкономразвития: выход из кризиса не будет V-образным
ВОЗ находится в постоянном контакте с Россией по борьбе с коронавирусом
«КП» совместно с Минстроем запустила проект, помогающий решать коммунальные проблемы в период коронавируса
В Британии начнут испытания вакцины от коронавируса на людях 23 апреля
Курс рубля на 22 апреля 2020: евро вырос до 84 рублей
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 19 долларов за баррель
Число заражений коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона
Кабмин может выделить аэропортам России 2,1 млрд рублей
Комментатор Виктор Гусев рассказал, почему не знающий иностранных языков Лев Яшин близко сошелся с Пеле и другими звездами мирового футбола
Комментатор Виктор Гусев признался, как сложно быть болельщиком московского «Динамо»
У девяти курсантов Военного университета в Москве обнаружен коронавирус
Максимальное пособие по безработице смогут получить более 3,2 млн россиян
Тюменская область утраивает темпы строительства детских садов
Около 800 тыс. автомобилей передвигаются по Москве без пропусков