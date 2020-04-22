Стоимость нефти марки Brent побила новый антирекорд: баррель ниже 16 долларов впервые с 1999 года
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 16 долларов. Активное снижение длится уже второй день. На утренних торгах 21 апреля майский фьючерс был 25 долларов за баррель. Дальше цена падала, уже к вечеру того же дня Brent оценивали в 17 долларов.
Отметки в 16 долларов этот сорт нефти достигал в последний раз в 1999 году. Накануне отмечали другой антирекорд - 20 долларов за баррель, такого не было с февраля 2002 года.
За день до начала падения Brent, исторический выход в минус на торгах совершила нефть марки WTI, так называемый американский сорт нефти. Итог торгов - минус 37 долларов, правда, удалось отыграть позиции на следующий день и добиться плюса.
На фоне снижения нефти Brent сдавать позиции начал и рубль по отношению к западным валютам. Но падение не было таким значительным, как в случае с нефтью.
Рынки акций открылись падением после резкого обвала нефтяных котировок.
ИСТОЧНИК KP.RU