2020-04-22T07:58:13+03:00
Экономика

Стоимость нефти марки Brent побила новый антирекорд: баррель ниже 16 долларов впервые с 1999 года

Снижение стоимости началось с 21 апреля с отметки в 25 долларов за баррель
Юлия САЛЬНИКОВА
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Цена на нефть падает на фоне пандемии - сырье оказывается не востребованоЦена на нефть падает на фоне пандемии - сырье оказывается не востребованоФото: REUTERS
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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 16 долларов. Активное снижение длится уже второй день. На утренних торгах 21 апреля майский фьючерс был 25 долларов за баррель. Дальше цена падала, уже к вечеру того же дня Brent оценивали в 17 долларов.

Отметки в 16 долларов этот сорт нефти достигал в последний раз в 1999 году. Накануне отмечали другой антирекорд - 20 долларов за баррель, такого не было с февраля 2002 года.

За день до начала падения Brent, исторический выход в минус на торгах совершила нефть марки WTI, так называемый американский сорт нефти. Итог торгов - минус 37 долларов, правда, удалось отыграть позиции на следующий день и добиться плюса.

На фоне снижения нефти Brent сдавать позиции начал и рубль по отношению к западным валютам. Но падение не было таким значительным, как в случае с нефтью.

Рынки акций открылись падением после резкого обвала нефтяных котировок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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