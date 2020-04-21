Что будет с нашей валютой, если нефть еще сильнее подешевеет

Цена на «черное золото» снова бьет антирекорды. Эталонный сорт Brent стоит меньше 20 долларов за баррель. Такого не было с февраля 2002 года. Еще чуть-чуть - и появятся новые минимумы. До них осталось совсем недолго. К примеру, в 1998 году нефть стоила меньше 10 долларов.

Все предпосылки к такому снижению, к сожалению, есть. Вчера это наглядно показали торги на Нью-Йоркской бирже. Там стоимость барреля техасской нефти сначала опустилась до нуля, а потом и вовсе ушла в минус. Это разорило тысячи спекулянтов по всему миру. И хотя такое аномальное падение никак не отражает реальную стоимость нефти (она в любом случае выше нуля), биржевой коллапс произошел не на пустом месте. Нефтехранилища по всему миру близки к заполнению, а предложение нефти до сих пор сильно превышает спрос. Это значит, что у стоимости нефти еще есть потенциал дальнейшего падения. Как есть он и у курса рубля.

В понедельник на бирже в Нью-Йорке стоимость барреля техасской нефти ушла в отрицательные значения.Фото: REUTERS

- Рубль логично отреагировал на слабость нефти своим отступлением против основных валют. Тем не менее рубль пока далек от своих весенних минимумов. Это может быть связано с продажами валюты со стороны ЦБ. Продажи идут не только в рамках бюджетного правила, но и сделки по Сбербанку. Регулятор удерживает рубль от чрезмерного ослабления, - говорит Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Другими словами, ЦБ активно продает валюту из Фонда национального благосостояния, чтобы финансировать расходы бюджета. Это балансирует спрос и предложение на валютном рынке. К примеру, на торгах во вторник нефть упала более чем на 20%. А российская валюта ослабела всего на 2% - до 77 рублей за доллар и до 83 рублей за евро. Это минимальное значение за последние три недели. Но месяц назад рубль опускался сильнее - до 82 рублей за доллар и до 89 рублей за евро. И тогда нефть Brent была даже дороже, чем сейчас - 22 доллара за баррель. По мнению некоторых экспертов, если такая цена продержится несколько недель, то курс рубля неминуемо опустится до 85 - 90 рублей за доллар. А потом снова вырастет.

- На фоне новостей об отрицательных ценах и переполненных хранилищах рубль держится неплохо. И хотя дальнейший потенциал ослабления есть, курс вряд ли уйдет за отметку в 80 рублей за доллар, - считает Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка.

С таким прогнозом согласен и глава ВТБ Андрей Костин. В интервью РБК он заявил, что курс доллара не превысит 80 рублей, а в 2021 году рубль точно укрепится.

Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

- На мой взгляд, у ЦБ и Министерства финансов есть возможность в случае необходимости поддерживать курс, - пояснил Костин.

Укрепление рубля в будущем будет связано с подорожанием нефти. Во второй половине этого года, по мнению большинства аналитиков, она будет стоить в районе 30 - 40 долларов за баррель, а в следующем году превысит 40 долларов.

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