2020-04-22T09:35:43+03:00
Общество

Приемная кампания в вузы начнется после опубликования результатов ЕГЭ

Из-за пандемии экзамены в школе пришлось отложить
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
ЕГЭ перенесли на летоЕГЭ перенесли на летоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Минобранауки сообщили, что приемная кампания в вузы начнется только после того, как будут известны все результаты ЕГЭ.

Проводить школьные экзамены весной было не безопасно из-за пандемии коронавируса. Поэтому ЕГЭ отложили до лета. Первые экзамены запланированы на 8 июня. Хотя в профильном ведомстве допускают повторный перенос, если проведение ЕГЭ будет сопряжено в угрозой здоровью школьников и учителей.

Сроки проведения ЕГЭ автоматически влияют на сроки вступительных испытаний в вузах. В большинство университетов принимают по результатам школьных экзаменов, за исключением творческих специальностей - там дополнительные экзамены.

- Мы понимаем, что пока график ЕГЭ не утвержден, он проходит общественное обсуждение. Конкретные процедуры взаимодействия с абитуриентом устанавливает вуз. И как только будет опубликован результат последнего ЕГЭ, сразу начнется приемная кампания,- сообщил заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук в эфире телеканала "Россия-1".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На 10 девчонок по статистике 9 ребят: Названо соотношение мужчин и женщин в России
Названы регионы-лидеры по количеству проведенных тестов на коронавирус
В Москве от коронавируса вылечились уже 2267 человек
Названы регионы-лидеры по числу чрезвычайных ситуаций
Вырос спрос на соль: россияне борются с коронавирусом промыванием носа
Курс рубля на 22 апреля 2020 года: доллар вырос до 77,38 рубля, евро – 84,03 рубля
ВОЗ: Мир еще находится на ранних стадиях пандемии коронавируса
Сотрудники ФСБ задержали подростка за подготовку к массовому убийству в школе
Приемная кампания в вузы начнется после опубликования результатов ЕГЭ
Конфискованный алкоголь предлагают пустить на производство антисептиков
Полицейским хотят дать право вскрывать машины и оцеплять дома
Из-за пандемии снимать квартиры в Москве становится не по карману
В Госдуме считают - выход из самоизоляции может обернуться стрессом для россиян
Россиянам разрешили не проводить в 2020 году проверку счетчиков из-за коронавируса
В Роскачестве рассказали об эффективности строительных и тканевых масок от коронавируса
Под наблюдением из-за коронавируса в России находятся 145 тысяч человек
В больнице в Коммунарке находятся 430 пациентов с коронавирусом
Назван способ остановить распространение коронавируса в России