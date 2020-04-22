Приемная кампания в вузы начнется после опубликования результатов ЕГЭ
В Минобранауки сообщили, что приемная кампания в вузы начнется только после того, как будут известны все результаты ЕГЭ.
Проводить школьные экзамены весной было не безопасно из-за пандемии коронавируса. Поэтому ЕГЭ отложили до лета. Первые экзамены запланированы на 8 июня. Хотя в профильном ведомстве допускают повторный перенос, если проведение ЕГЭ будет сопряжено в угрозой здоровью школьников и учителей.
Сроки проведения ЕГЭ автоматически влияют на сроки вступительных испытаний в вузах. В большинство университетов принимают по результатам школьных экзаменов, за исключением творческих специальностей - там дополнительные экзамены.
- Мы понимаем, что пока график ЕГЭ не утвержден, он проходит общественное обсуждение. Конкретные процедуры взаимодействия с абитуриентом устанавливает вуз. И как только будет опубликован результат последнего ЕГЭ, сразу начнется приемная кампания,- сообщил заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук в эфире телеканала "Россия-1".
ИСТОЧНИК KP.RU