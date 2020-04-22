Сотрудники ФСБ задержали подростка за подготовку к массовому убийству в школе

22 Апр 2020 2020-04-22T10:09:24+03:00

У подростка было оружие и вещества для изготовления самодельной бомбы

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Сотрудники ФСБ предотвратили массовое убийство в Тюменской школе. Нападение планировал подросток. У 19-летнего парня нашли схрон оружия, а также предметы для изготовления самодельной бомбы.

Подозреваемый задержан и находится на допросе. Пока не ясно, в какой именно школе, техникуме или вузе он планировал расправиться с людьми. Мотивы парня тоже не известны.

- У задержанного было изъято гладкоствольное охотничье ружье с патронами, 2 охотничьих ножа, аммиачная селитра, средства связи, а также интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств,- сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Пять дней назад задержан еще один подросток, на этот раз в Красноярске. Мальчик планировал устроить теракт в родной школе. Но планы изменились, одноклассников задержанного спасла пандемия коронавируса и закрытие очного обучения в школах.

В феврале такие же планы возникли сразу у двух подростков из Саратова. Мальчишки в гараже продумали все детали нападения, убить хотели около 40 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/774672" frameborder="0"></iframe> В Тюменской области предотвратили массовое убийство в учебном заведении.

ИСТОЧНИК KP.RU