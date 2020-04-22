Сотрудники ФСБ задержали подростка за подготовку к массовому убийству в школе
Сотрудники ФСБ предотвратили массовое убийство в Тюменской школе. Нападение планировал подросток. У 19-летнего парня нашли схрон оружия, а также предметы для изготовления самодельной бомбы.
Подозреваемый задержан и находится на допросе. Пока не ясно, в какой именно школе, техникуме или вузе он планировал расправиться с людьми. Мотивы парня тоже не известны.
- У задержанного было изъято гладкоствольное охотничье ружье с патронами, 2 охотничьих ножа, аммиачная селитра, средства связи, а также интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств,- сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Пять дней назад задержан еще один подросток, на этот раз в Красноярске. Мальчик планировал устроить теракт в родной школе. Но планы изменились, одноклассников задержанного спасла пандемия коронавируса и закрытие очного обучения в школах.
В феврале такие же планы возникли сразу у двух подростков из Саратова. Мальчишки в гараже продумали все детали нападения, убить хотели около 40 человек.
В Тюменской области предотвратили массовое убийство в учебном заведении.
ИСТОЧНИК KP.RU