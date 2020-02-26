2020-02-26T11:23:35+03:00
Происшествия

"Мне все равно, человек 40": Задержанные ФСБ подростки в Саратове планировали нападение на школу в мае

В ЦОС ФСБ опубликовали видео задержания и допроса школьников [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Подростки задержаны, возбуждено уголовное делоПодростки задержаны, возбуждено уголовное делоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Школьники из Саратова около года готовили нападение на сверстников и учителей. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовали кадры с задержания и допроса подростков 14 и 15 лет. В заброшенном бомбоубежище подростки устроили "штаб" по подготовке теракта - они хотели с помощью обреза ружья и взрывчатой смеси устроить массовое убийство. На вопрос, сколько человек планировали убить, подростки отвечали:

- Мне все равно, рассчитывал человек на 40, -сказал один из задержанных.

Мотивом для совершения атаки стала месть. Мальчишки состояли в различных интернет сообществах, посвященных суициду, а также группах в соцсетях, пропагандирующих массовые убийства.

На допросе школьники признались, что день, когда все случится, они не выбрали. Но точно решили, что нападение они устроят в мае 2020 года. К этой дате подростки хотели подготовить подробный план атаки.

Видео с места задержания подростков в Саратове и их допрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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