"Мне все равно, человек 40": Задержанные ФСБ подростки в Саратове планировали нападение на школу в мае
Школьники из Саратова около года готовили нападение на сверстников и учителей. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовали кадры с задержания и допроса подростков 14 и 15 лет. В заброшенном бомбоубежище подростки устроили "штаб" по подготовке теракта - они хотели с помощью обреза ружья и взрывчатой смеси устроить массовое убийство. На вопрос, сколько человек планировали убить, подростки отвечали:
- Мне все равно, рассчитывал человек на 40, -сказал один из задержанных.
Мотивом для совершения атаки стала месть. Мальчишки состояли в различных интернет сообществах, посвященных суициду, а также группах в соцсетях, пропагандирующих массовые убийства.
На допросе школьники признались, что день, когда все случится, они не выбрали. Но точно решили, что нападение они устроят в мае 2020 года. К этой дате подростки хотели подготовить подробный план атаки.
Видео с места задержания подростков в Саратове и их допрос.
ИСТОЧНИК KP.RU