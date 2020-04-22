Путин подписал закон об отмене НДФЛ с выплат врачам, лечащим пациентов с коронавирусом
Президент Владимир Путин подписал закон об отмене НДФЛ с выплат врачам. Речь идет о деньгах для медиков, которые спасают пациентов с коронавирусом.
Выплаты назначены по инициативе главы государства и распространяются на младший медперсонал и врачей. Минимальная сумма - 25 тысяч рублей, максимальная-80 тысяч.
На совещании с членами правительства 15 апреля президент поручил министру финансов Антону Силуанову подготовить необходимые документы для отмены НДФЛ для этой категории врачей. Президент напомнил, что врачам обещали "чистые выплаты", поэтому о взимании с этой суммы налогов не может идти речи. Документы подготовлены, президент их подписал 22 апреля.
Кроме того, по поручению президента с конца этой-начала следующей недели начнут создавать дополнительные больничные места для пациентов с коронавирусом во всех регионах. Даже если это не понадобится на деле, глава государства призвал быть готовыми к увеличению числа инфицированных людей.
ИСТОЧНИК KP.RU