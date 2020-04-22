2020-04-22T12:59:09+03:00
Общество

Путин подписал закон об отмене НДФЛ с выплат врачам, лечащим пациентов с коронавирусом

Во время совещания с членами правительства президент поручил выплачивать надбавку "чистыми"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Врачи и медсестры получат от 25 до 80 тысяч рублейВрачи и медсестры получат от 25 до 80 тысяч рублейФото: Артем КИЛЬКИН
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Президент Владимир Путин подписал закон об отмене НДФЛ с выплат врачам. Речь идет о деньгах для медиков, которые спасают пациентов с коронавирусом.

Выплаты назначены по инициативе главы государства и распространяются на младший медперсонал и врачей. Минимальная сумма - 25 тысяч рублей, максимальная-80 тысяч.

На совещании с членами правительства 15 апреля президент поручил министру финансов Антону Силуанову подготовить необходимые документы для отмены НДФЛ для этой категории врачей. Президент напомнил, что врачам обещали "чистые выплаты", поэтому о взимании с этой суммы налогов не может идти речи. Документы подготовлены, президент их подписал 22 апреля.

Кроме того, по поручению президента с конца этой-начала следующей недели начнут создавать дополнительные больничные места для пациентов с коронавирусом во всех регионах. Даже если это не понадобится на деле, глава государства призвал быть готовыми к увеличению числа инфицированных людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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