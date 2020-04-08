2020-04-08T16:05:17+03:00
Общество

Путин предложил установить спецвыплаты для работающих с больными коронавирусом медикам

Российский лидер отметил, что для врачей установят дополнительные страховые гарантии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ходе своего обращения к губернаторам президент России Владимир Путин предложил с апреля на три месяца установить выплату тем специалистам, которые работают с больными коронавирусом. Более того, для врачей установят дополнительные страховые гарантии, как для военнослужащих.

Российский лидер заявил, что выплаты врачам в размере 80.000 рублей, среднему звену - 50.000. Он также сообщил, что врачи скорой помощи должны получать – 50 000 рублей в месяц, а фельдшеры и водители - 25000 рублей

«Медики должны получать всю зарплату без задержек», - подчеркнул российский лидер

ИСТОЧНИК KP.RU

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