Путин предложил установить спецвыплаты для работающих с больными коронавирусом медикам
В ходе своего обращения к губернаторам президент России Владимир Путин предложил с апреля на три месяца установить выплату тем специалистам, которые работают с больными коронавирусом. Более того, для врачей установят дополнительные страховые гарантии, как для военнослужащих.
Российский лидер заявил, что выплаты врачам в размере 80.000 рублей, среднему звену - 50.000. Он также сообщил, что врачи скорой помощи должны получать – 50 000 рублей в месяц, а фельдшеры и водители - 25000 рублей
«Медики должны получать всю зарплату без задержек», - подчеркнул российский лидер
ИСТОЧНИК KP.RU