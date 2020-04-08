Путин предложил установить спецвыплаты для работающих с больными коронавирусом медикам

8 Апр 2020 2020-04-08T16:05:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе своего обращения к губернаторам президент России Владимир Путин предложил с апреля на три месяца установить выплату тем специалистам, которые работают с больными коронавирусом. Более того, для врачей установят дополнительные страховые гарантии, как для военнослужащих.

Российский лидер заявил, что выплаты врачам в размере 80.000 рублей, среднему звену - 50.000. Он также сообщил, что врачи скорой помощи должны получать – 50 000 рублей в месяц, а фельдшеры и водители - 25000 рублей

«Медики должны получать всю зарплату без задержек», - подчеркнул российский лидер

ИСТОЧНИК KP.RU