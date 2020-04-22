Эпидемиолог: ограничения по коронавирусу надо продлить на майские праздники

22 Апр 2020 2020-04-22T14:21:15+03:00

Говорить о выходе на плато пока что рано

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Ограничения из-за коронавирусной инфекции на территории России необходимо продлить на майские праздники. Такое мнение 22 апреля высказал главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Николай Брико в ходе пресс-конференции. По мнению специалиста, говорить о выходе на плато заболевания еще рано.

- Ограничительные мероприятия – это очень важно. Можно посмотреть на другие страны, в которых наблюдается четкая тенденция к снижению заболеваемости, - они не отменяют меры по самоизоляции или карантину, а также социальному дистанционированию населения. Поэтому и у нас эти меры нужно продлить, хотя бы на майские праздники, - сообщил Николай Брико.

По словам специалиста Минздрава, ситуация с пандемией в стране находится под контролем, взрывного роста количества зараженных пока что нет. Ежедневный прирост инфицированных составляет около 10%.

- Ни о какой эксплозивности говорить не приходится, ситуация контролируется - и успешно контролируется, - подчеркнул эпидемиолог.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что эпидемиолог министерства выступил против отмены самоизоляции после пика заболеваемости в России. Он отметил, что в стране с каждым днем фиксируют все меньше случаев тяжелого заболевания, но меры по дистранцированию должны действовать и дальше для более эффективной борьбы с пандемией и полной нормализации эпидемиологической ситуации.

Накануне экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, как протекает инфекция у зараженных россиян и когда может наступить пик заболеваемости в стране.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/774333" frameborder="0"></iframe> В Москве началась четвертая неделя всеобщей самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU