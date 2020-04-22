2020-04-22T15:18:03+03:00
Общество

Ученые оценили эффективность народных средств от коронавируса

О воздействии продуктов на коронавирус написали исследователи из университета Рединга в Великобритании
Юлия САЛЬНИКОВА
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Лимоны повышают иммунитет, но не убивают вирусыЛимоны повышают иммунитет, но не убивают вирусыФото: Мария ЛЕНЦ
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Британские ученые из университета Рединга выяснили, насколько эффективны некоторые продукты и даже диеты при лечении и профилактике коронавируса.

В отдельную группу исследователи отнесли так называемые народные "антибактериальные продукты". К таким в народе относят чеснок. Он действительно содержит аллицин, аллиловый спирт.

- Чеснок эффективен против золотистого стафилококка и сальмонеллы,- объясняют ученые.

Но что помогает уничтожить бактерии, не эффективно против вируса. Так что коронавирус уничтожить чеснок не сможет, сколько его не ешь.

Исследование публикует журнал Science Alert. По данным ученых витамин С, то есть аскорбиновая кислота, тоже не способна победить коронавирус. Однако, лимоны и другие цитрусовые - хорошие помощники для поддержания общего уровня иммунитета. Но данных, что лимоны помогают победить даже обычную простуду, известные вирусы, с которыми человечество научилось жить, нет.

В Интернете лечебные свойства приписывают продуктам с повышенной кислотностью - авокадо, лимонам, чаю с куркумой, якобы это свойство продуктов способно убивать вирус.

- Пища не может сильно менять уровень pH крови или тканей, не говоря уже о воздействии на вирусные инфекции,- сообщают ученые.

Исследователи проверили то, как влияет на степень защиты кетогенная диета (когда употребляют много жиров и минимум углеводов). Испытания проводили на мышах. Но диета не делает организм менее восприимчивым к коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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