Врач рассказал, стоит ли есть лимон с содой при коронавирусе

В ситуации распространения коронавирусной инфекции COVID-19 многие стали вспоминать старые добрые народные рецепты и применять их для профилактики вируса. Одним из хитов интернета стал рецепт о чудодейственном напитке против SARS-CoV-2 – растворе лимона и соды.

Действительно определенные полезные свойства как соды, так и лимона известны давно. Например, пищевую соду вместе с солью многие хозяйки используют для выведения пятен от жира, вина, въевшийся крови, чернил, туши, краски. Соду используют для мытья и чистки посуды. Большинство людей знает о содово-солевом растворе, как средстве для полоскания ротоглотки, о содово-ромашковой ингаляции при бронхите, о содово-молочном растворе, чтобы закапывать его в нос и бороться с заложенностью. В пользе лимона тоже никто не сомневается. В его составе есть важные для организма витамины – большое количество витамина С, а также А, В1, В2, D, P. Лимон также богат минералами, среди которых калий и медь.

Авторы антикоронавирусного рецепта предлагают использовать лимон с содой для того, чтобы подкислить слизистые – и таким образом убить вирус, который мог на них осесть…

Но помогает ли этот способ? «КП» спросила у эксперта, врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Ивана Коновалова.

- Раствор соды с лимоном не имеет никакого действенного эффекта на вирусную инфекцию. Профилактических и лечебных свойств таких растворов не зарегистрировано, - говорит врач-инфекционист Иван Коновалов. – Тех, кто не болеет, это от коронавируса не защитит, а тем, кто болеет – не поможет. Главное профилактическое средство сейчас – сидеть дома, тогда не заразитесь. Мы будем ожидать повторной волны заболевших через 1 – 2 недели в связи с тем, что на этих выходных люди устали сидеть в изоляции и вышли на улицы в Москве. И через 1,5 – 2 недели прирост тяжелых случаев будет у молодежи и летальных случаев заметно прибавится. А шлейфом – еще через 1 – 2 недели потянутся пожилые люди, которым их дети принесут вирус домой. Так что, крайне важно соблюдать режим самоизоляции, карантина и гигиенической обработки рук, и использовать предметы личной безопасности – перчатки и маски, если вам приходится куда-то выходить.

- А если перчаток и масок уже не купить?

- Использовать кусочки туалетной бумаги в качестве одноразовых салфеток (при нажатии на кнопки лифта, открытии ручек дверей, например, - прим. ред.), что не отменяет необходимости мыть руки по возвращению домой с мылом и не менее 20 секунд подряд. Используйте антисептики. Применяйте, какие угодно, но лучше, конечно, спиртовые, где содержание спирта выше 70 %. Маска в данном случае нужна не для того, чтобы не заразиться. Цель здесь – не заразить другого, если вы уже инфицированы, но болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме. Даже обычный кусок тряпки поможет вам не распространять свою слизь вокруг.

- То есть, можно использовать тканевый шарф, чтобы закрыть нос и рот, если нет других средств, и это будет барьером?

- Это будет барьером для окружающих. Вы себя так не защитите. Поймите, тут вопрос в том, что, если все будут это использовать, будет меньше вируса в окружающей среде.

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