В Москве умерли еще 27 пациентов с коронавирусом

22 Апр 2020 2020-04-22T23:41:48+03:00

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В Москве за сутки умерли еще 27 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Тем самым общее число жертв болезни в столице возросло до 288 человек. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в оперштабе.

Уточняется, что возраст умерших от 38 до 90 лет. Самый младший из них страдал хроническим бронхитом. Большая часть пациентов имела сопутствующие заболевания.

В целом по России число летальных случаев по данным портала стопкоронавирус.рф достигает 540. Тем временем, в мире продолжает расти количество случаев заражений, отметка по пациентам с covid-19 уже превысила 2,5 миллиона.

Напомним, в России в связи с угрозой распространения болезни среди населения был продлен режим самоизоляции до конца апреля. Наши ученые уже создали вакцину от covid-19, испытания сыворотки на людях запланированы на конец июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU