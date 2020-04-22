2020-04-22T01:28:37+03:00
Коронавирус Covid-19

"Вектор" отобрал добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

Тестирование препарата на людях в России начнется совсем скоро
Юлия КЕКОВА
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В России скоро начнется тестирование вакцины на добровольцахВ России скоро начнется тестирование вакцины на добровольцахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" отобрал группу добровольцев, которые станут испытателями отечественной вакцины от коронавируса.

Сообщается, что для участия в тестировании были отобраны около 60 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Важным показателем для введения препарата оказалось отсутствие у них хронических болезней. Большая часть добровольцев - это сотрудники "Вектора", в частности и разработчики вакцины.

Новость дополняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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