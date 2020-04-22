"Вектор" отобрал добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" отобрал группу добровольцев, которые станут испытателями отечественной вакцины от коронавируса.
Сообщается, что для участия в тестировании были отобраны около 60 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Важным показателем для введения препарата оказалось отсутствие у них хронических болезней. Большая часть добровольцев - это сотрудники "Вектора", в частности и разработчики вакцины.
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ИСТОЧНИК KP.RU