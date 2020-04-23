Ученый назвал отличия коронавируса в России от случаев в Италии и США
Ученый рассказал, в чем заключаются отличия коронавируса в России от тех массовых случаев заболевания и летальных исходов, которые наблюдаются в Италии и США.
По словам эксперта Сеченовского университета Александра Лукашева, в нашей стране достаточно большая часть инфицированных является бессимптомными носителями вируса.
- Есть все основания полагать, что в России уровень смертей все же не достигнет показателей США и Италии. У нас врачи выявляют значительно больше легких пациентов и бессимптомных случаев, так что относительная смертность в целом по стране, и тем более в сравнении с другими государствами, останется низкой, - рассказал вирусолог kp.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU