2020-04-23T02:55:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученый назвал отличия коронавируса в России от случаев в Италии и США

Благодаря своевременным действиям властей нашей стране удалось избежать большого числа заражения covid-19
Юлия КЕКОВА
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Ученый назвал отличия коронавируса в РоссииУченый назвал отличия коронавируса в РоссииФото: Андрей АБРАМОВ
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Ученый рассказал, в чем заключаются отличия коронавируса в России от тех массовых случаев заболевания и летальных исходов, которые наблюдаются в Италии и США.

По словам эксперта Сеченовского университета Александра Лукашева, в нашей стране достаточно большая часть инфицированных является бессимптомными носителями вируса.

- Есть все основания полагать, что в России уровень смертей все же не достигнет показателей США и Италии. У нас врачи выявляют значительно больше легких пациентов и бессимптомных случаев, так что относительная смертность в целом по стране, и тем более в сравнении с другими государствами, останется низкой, - рассказал вирусолог kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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