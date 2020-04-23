Ученый назвал отличия коронавируса в России от случаев в Италии и США

23 Апр 2020 2020-04-23T02:55:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Ученый рассказал, в чем заключаются отличия коронавируса в России от тех массовых случаев заболевания и летальных исходов, которые наблюдаются в Италии и США.

По словам эксперта Сеченовского университета Александра Лукашева, в нашей стране достаточно большая часть инфицированных является бессимптомными носителями вируса.

- Есть все основания полагать, что в России уровень смертей все же не достигнет показателей США и Италии. У нас врачи выявляют значительно больше легких пациентов и бессимптомных случаев, так что относительная смертность в целом по стране, и тем более в сравнении с другими государствами, останется низкой, - рассказал вирусолог kp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач-вирусолог об эпидемии коронавируса в России: с большой вероятностью мы уже выходим на плато

Эксперт Сеченовского университета специально для «КП» оценил изменения в заболеваемости за последние дни в стране (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU