Вирусолог Александр Лукашев об эпидемии коронавируса в России: с большой вероятностью мы уже выходим на плато

С начала этой недели появился повод для осторожного оптимизма. В понедельник, 20 апреля, пришло сообщение о заметном снижении количества заболевших COVID-19: 4 268 человек по сравнению с 6 060 случаев за предыдущий день. Во вторник цифры выросли по сравнению с понедельником, но все равно были ниже 6 тысяч. В среду цифры еще немного снизились.

В целом, статистика за последние дни выглядит так:

16.04 — +3448

17.04 — +4070

18.04 — +4785

19.04 — + 6060

20.04 — + 4268

21.04 — + 5642

22.04 — +5236

О чем могут говорить эти данные? Оценить динамику мы попросили известного вирусолога, директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктора медицинских наук, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева.

- Примерно к этому времени мы как раз ожидали увидеть перелом в росте заболеваемости, - говорит эксперт. - Должны были проявиться итоги принятых мер, пропускного режима в Москве и области. И, судя по всему, мы их видим. Так что данные за последние дни могут означать не просто колебание в цифрах, а действительно значимый результат.

- Можно ли считать, что мы уже выходим на плато? Или об этом говорить пока рано?

- С большой вероятностью это действительно выход на плато. Чтобы иметь полную уверенность, нужно подождать буквально еще пару дней. Окончательную ясность получим к пятнице.

Кстати, что касается заметного снижения цифр в понедельник, то это можно объяснить воскресным праздником, Пасхой, отмечает профессор Лукашев. Дело в том, что статистику мы получаем по анализам, сделанным в предыдущий день. А на Пасху, не исключено, лаборатории работали менее активно, чем в другие дни.

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Почему общий показатель смертности в России сейчас ниже, чем в прошлом году

Об этом сообщил в среду на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, COVID пока не повлиял на общий уровень смертности в стране. Сейчас он даже на 4,5% ниже, чем в прошлом году.

- Опыт зарубежных стран показал, что вклад коронавируса в общую смертность появляется не сразу, а позже, - поясняет вирусолог Александр Лукашев. - В частности, в США и в Италии этот вклад проявился только в последние недели (вспышка там началась на 3 — 4 недели раньше, чем в России, а число заболевших значительно больше. - Ред.). Поэтому пока что, к сожалению, преждевременно делать окончательные выводы о снижении смертности. В то же время стоит иметь в виду, что при изоляции сокращается количество погибших от ДТП, доля которого очень высока. Снижается и смертность от других причин — ряда инфекций кроме COVID, травм и т. д.

Смертность же от коронавируса дальше может расти. В том числе потому, что, увы, далеко не все, кто лежит сейчас в больницах, выживут. Но есть все основания полагать, что в России уровень летальных исходов все же не достигнет показателей США и Италии, считает профессор Лукашев. «У нас выявляют значительно больше легких и бессимптомных случаев, так что относительная смертность останется низкой», говорит он.

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