Россияне стали скупать средства от похмелья

23 Апр 2020 2020-04-23T09:33:48+03:00

Рост продаж препаратов в отдельные недели доходил до 164 процентов

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Сидя в изоляции россияне стали активно скупать препараты для борьбы с похмельем. С 9 марта по 12 апреля аптеки продали 790,6 тыс. упаковок таких лекарственных препаратов. Об этом свидетельствуют данные DSM Group. Этот показатель на 83% больше, чем годом ранее.

А с начала года было продано 1,9 млн упаковок (+24%). Наибольшей популярностью препараты пользуются в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Республике Татарстан.

Чаще всего покупают такие средства, как алка-зельтцер, упсарин, аспирин, зорекс, лимонтар, алька-прим.

На «антипохмелинах» аптеки заработали 238,7 млн рублей. В 2019 году эта сумма была на 79% ниже. Стоит отметить, что товар несколько прибавил в цене: в среднем стоимость упаковки с прошлого года выросла с 302 до 306 рублей.

- Не могу утверждать, что люди стали больше пить. Количество экстренных госпитализаций, связанных с этим, не изменилось. К тому же, ряд препаратов, считающихся антипохмельными, применяют при лечении гриппа и ОРВИ, — заявил медик «Известиям» главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Есть и обратное мнение. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин предположил, что люди все же злоупотребляют алкоголем, так как многие не знают, чем заняться в условиях изоляции.

— Это было ожидаемо, так как пропал сдерживающий фактор в виде необходимости ходить на работу. Майские праздники усугубят показатели, — отметил специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU