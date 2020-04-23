23 Апр 2020 2020-04-23T19:46:30+03:00

Собянин ответил на вопрос, стоит ли ужесточать ограничения по коронавирусу в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столичный мэр отметил, что московские меры по борьбе с распространением инфекции эффективнее, чем в других странах

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Мэр Москвы Сергей Собянин, отвечает на вопросы жителей столицы, прокомментировал принимаемые в городе меры по борьбе с коронавирусом, а также возможности их ужесточения.

Глава столицы подчеркнул, что московские меры по борьбе с распространением инфекции эффективнее, чем в других странах, а любые ужесточения режима должны быть обоснованы.

По его словам, в столице «оптимальный» режим самоизоляции и большинство жителей ведут себя очень ответственно, поэтому более жесткие ограничения в рамках борьбы с COVID-19 пока не требуются.

«Введенных в Москве ограничений достаточно, мы не хотим сценария, как в других странах, с введением войск», - заявил градоначальник в прямом эфире телеканала Россия 24.

Как писал сайт kp.ru, Собянин тем не менее отметил, что разрешать москвичам прогулки по городу пока слишком рискованно. Он также признался, что решение о введение электронных пропусков в столице принималось непросто, но такой контроль оказался наиболее эффективным и справедливым инструментом для города.

ИСТОЧНИК KP.RU