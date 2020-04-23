2020-04-23T19:01:42+03:00
Общество

Собянин о разрешении прогулок для москвичей: Пока слишком рискованно

При этом градоначальник вступил против усиления ограничительных мер в столице
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Собянин считает, что пока слишком рискованно разрешать прогулки москвичамСобянин считает, что пока слишком рискованно разрешать прогулки москвичамФото: Михаил ФРОЛОВ
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Более жесткие ограничения в рамках борьбы с коронавирусом в столице пока не требуют, но разрешать москвичам прогулки пока слишком рискованно. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник пояснил, что на данный момент в Москве «середину пути даже не прошли». По его словам, столица еще несколько недель будет бороться с коронавирусом. Тем не менее он отметил, что любые ужесточения режима должны быть обоснованы и пока они не требуются.

«Большинство москвичей ведут себя очень ответственно, это позволяет не ужесточать меры в столице (…) В Москве оптимальный режим самоизоляции», - заявил глава столицы.

Как писал сайт kp.ru, мэр Москвы также признался, что решение о введение цифровых пропусков в столице принималось непросто. Однако, именно электронный контроль оказался наиболее эффективным и справедливым инструментом для города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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