2020-04-23T20:35:33+03:00
Политика

Мишустин уволил замглаву Минпромторга Овсянникова после инцидента в аэропорту Ижевска

Ранее на замминистра промышленности составили протокол за мелкое хулиганство
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил заместителя министра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова после инцидента в аэропорту Ижевска, когда во время посадки на самолет чиновник отказался показывать документы и посадочный билет контролеру.

Как сообщают в партии «Единая Россия», из которой ранее Овсянников был исключен, глава правительства уволил замминистра с формулировкой «в связи с сокращением этой должности»

Напомним, по факту поведения замминистра во время посадки на самолет в ижевском аэропорту полицейские составили административный протокол по статье «мелкое хулиганство». Позже в Минпромторге отметили, что своими действиями чиновник такого уровня грубым образом нарушает кодекс этики государственных служащих. В связи с этим ведомство устроило внутреннее расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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