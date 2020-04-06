2020-04-06T15:46:02+03:00
Происшествия

На замминистра промышленности составили протокол за мелкое хулиганство в аэропорту Ижевска

Овсянников отказался показывать паспорт и посадочный документ контролеру
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий Овсянников. Фото: пресс-служба правительства СевастополяДмитрий Овсянников. Фото: пресс-служба правительства Севастополя
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Заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников отказался показывать документы и посадочный билет контроеру во время посадки на самолет в аэропорту Ижевска. В связи с этим полицейские составили административный протокол по статье «мелкое хулиганство».

«При просьбе показать документы он начал выражаться нецензурной бранью. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), - приводит ТАСС слова своего источника в правоохранительных органах.

Напомним, до 2015 года Дмитрий Овсянников был главой департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ. Пост заместителя министра промышленности и торговли России он занимал с декабря 2015 года до июля 2016 года. После чего стал губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, однако в прошлом году президент России Владимир Путин отправил в отставку, и он вернулся на прежнее место работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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