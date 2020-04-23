2020-04-23T22:03:36+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ: Ситуация по коронавирусу в Москве в последние три дня вызывает оптимизм

При этом представитель организации отметила, что обстановка в столице стабилизируется, однако надо еще подождать
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВОЗ: Ситуация по коронавирусу в Москве в последние три дня вызывает оптимизмВОЗ: Ситуация по коронавирусу в Москве в последние три дня вызывает оптимизмФото: Лилия ЗАХАРОВА
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Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила принятые в столице меры по противодействию распространения коронавируса и заявила, что ситуация в Москве по коронавирусу в последние три дня вызывает оптимизм.

«Мы видим осторожно оптимистичную ситуацию в Москве последние три дня. Ситуация, кажется, несколько стабилизируется, но надо еще подождать», - заявила она в эфире телеканала Россия-24.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на данный момент по ситуации с коронавирусом столица не прошла даже «середину пути». По его словам, город еще несколько недель будет бороться с инфекцией. Тем не менее он отметил, что любые ужесточения режима должны быть обоснованы и пока они не требуются.

Накануне инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков дал прогноз относительно пика коронавируса в Москве. Он считает столица выйдет на верхнюю точку заболеваемости коронавирусом COVID-19 уже в майские праздники

ИСТОЧНИК KP.RU

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