2020-04-23T22:50:58+03:00
Общество

Москвичей начнут штрафовать за нарушение дистанции в общественном транспорте

За такое нарушение придется заплатить 5 тысяч рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве за нарушение социальной дистанции в 1,5 метра в общественном транспорте придется заплатить 5 тысяч рублей. О введение нового штрафа сообщили в московском ГКУ «Организация перевозок».

«Следить за соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров будут во всем общественном транспорте», - сообщили в ведомстве и отметили, что рейды по выявлению нарушений социальной дистанции проводят контролеры в Москве вместе с сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, со среды, 22 апреля, в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса для проезда в общественном транспорте столицы запретили использование одноразовых билетов, а также оплачивать проезд при помощи банковской карты и Pay Рass.

Согласно новым правилам в транспорте можно использовать только карты «Тройка», «Стрелка» и социальные карты, которые обязательно должны быть привязана к специальному цифровому пропуску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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