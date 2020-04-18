18 Апр 2020 2020-04-18T16:41:33+03:00

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Со среды, 22 апреля, для проезда в общественном транспорте Москвы можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка» и социальные карты, привязанные к цифровому пропуску. Об это сообщили в пресс-службе Дептранса столицы, где разъяснили новые правила передвижения на транспорте и призвали как можно быстрее привязать свой проездной к спецпропуску.

«Как можно скорее привяжите кару. Как минимум за 5 асов до поездки», - говорится в обращении ведомства.

При этом в пресс-службе Дептранса отметили, что нельзя будет использовать не только одноразовые билеты для транспорта, но и оплатить проезд при помощи банковской карты, а также Pay Рass.

Дептранс Москвы разъяснил новые правила передвижения на транспорте

Как писал сайт kp.ru, ограничения продлили до 1 мая. В заявлении мэр Москвы Сергей Собянин было указано, что для прохода по карте, её номер необходимо ввести при оформлении цифрового пропуска, если пассажир не добавит в пропуск информацию о своём проездном билете, карта не сработает и он не сможет пройти в транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU