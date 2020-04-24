2020-04-24T06:53:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Саудовская Аравия призвала увеличить финансирование борьбы с коронавирусом

В заявлении Эр-Рияда подчеркивается, что COVID-19 «отнимает жизни, разделяет семьи и угрожает экономикам» разных стран
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Дистанционное совещание глав Минздравов стран G20Дистанционное совещание глав Минздравов стран G20Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Саудовская Аравия от имени «Большой двадцатки» обратилась ко всем странам, неправительственным организациям, благотворительным учреждениям и частным лицам с призывом срочно помочь восполнить недостаток финансирования мер по борьбе с коронавирусом, добавив в международную «копилку» на эти цели восемь миллиардов долларов – именно столько, по подсчетам саудовских властей, не хватает для полноценного противодействия пандемии.

«COVID-19 отнимает жизни, разделяет семьи и угрожает экономикам. Чтобы его победить, требуется немедленное финансирование мер экстренного реагирования, диагностики, лечения, а также создания, производства и внедрения вакцины», - говорится в заявлении Эр-Рияда, который сейчас председательствует в G20.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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