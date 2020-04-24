2020-04-24T09:02:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В больнице в Коммунарке состоит 408 пациентов с коронавирусом

Всего в медцентре наблюдаются 604 человека
Ася КУЗНЕЦОВА
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В больнице в Коммунарке состоит 604 пациента, у 603 из них пневмонияВ больнице в Коммунарке состоит 604 пациента, у 603 из них пневмонияФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил в своём Facebook, что по состоянию на 24 апреля на лечении в медцентре состоят 604 пациента, у 603 из них - пневмония.

Также в клинике состоит 408 пациентов с подтверждённым диагнозом коронавируса. Доля заражённых коронавирусом в медцентре составляет 68%.

- На кислороде вне отделения реанимации - 101 (17%), - отметил Денис Проценко.

Главврач больницы в Коммунарке также сообщил, что в реанимации сейчас состоит 56 человек, из них подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких 28 пациентов.

За последние сутки на лечение в клинику поступили 75 человек, а выписались 73 человека.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве умер первый врач, заболевший коронавирусом. 56-летний Максим Старинский много лет отработал хирургом-урологом в Госпитале для ветеранов войн №3. С 6 апреля медучреждение было переоборудовано в стационар для пожилых людей, у которых выявили COVID-19. Старинский скончался в больнице в Коммунарке после трёх суток на аппарате ИВЛ.

У главврача больницы в Коммунарке - коронавирус.Никто не застрахован! У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

ИСТОЧНИК KP.RU

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