В больнице в Коммунарке от коронавируса скончался 56-летний врач

В Москве скончался первый врач, заболевший коронавирусом. 56-летний Максим Старинский много лет отработал хирургом-урологом в Госпитале для ветеранов войн №3. С 6 апреля медучреждение было переоборудовано в стационар для пожилых людей, у которых выявили COVID-2019.

По словам знакомых, 10 апреля после одной из смен Старинский почувствовал недомогание - поднялась температура, начался кашель. Несколько дней медик пролежал дома, но затем все-таки решил вызвать скорую помощь. Хирурга-уролога решили госпитализировать в его же родную больницу. Когда у Старинского выявили пневмонию, его перевезли в больницу Коммунарки.

«Там появилась необходимость в вентиляции легких. Три дня он пролежал под ИВЛ, - написал в интернете один из знакомых Максима Старинского, автор Дзен-канала «Понемногу обо всем». - За два часа до трагедии, я узнавал, как его состояние. Оно было тяжелым, но стабильным. Ему становилось лучше. По насыщаемости крови кислородом, анализы показывали улучшение. Общая динамика была положительной. И вдруг, через два часа, мне позвонили и сообщили о самом страшном. Это просто не укладывается в голове…»

Официально смерть Старинского пока не комментируют ни в Оперативном штабе Москвы по коронавирусу, ни в больнице Коммунарки.

Сопредседатель Профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал подтвердил «Комсомольской Правде», что 56-летний врач скончался вечером 20 апреля.

- В Коммунарке есть койки для заболевших коронавирусом медиков, которых привозят из разных московских больниц, - сообщил Андрей Коновал.

На текущий момент в Москве скончалось уже более 260 пациентов с подтвержденным COVID-2019.

Напомним, сегодня Оперативный штаб Москвы по коронавирусу сообщил, что 2/3 умерших при появлении симптомов ОРВИ (кашель, насморк, температура). сочли свое недомогание простудой или сезонной аллергией. За медицинской помощью они обратились лишь на 5-8 день, когда их состояние резко ухудшалось. Оперативный штаб рекомендует вызывать скорую помощь при первых симптомах ОРВИ.